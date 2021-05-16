«Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной»

Мадридский «Атлетико» в домашнем матче 37-го тура испанской примеры выиграл у памплонской «Осасуны» со счетом 2:1.

Единственный гол гостей на 75-й минуте встречи забил хорватский нападающий Анте Будимир.

Спустя семь минут «Атлетико» отыгрался, благодаря мячу Лоди, а на 88-й минуте Луис Суарес принес своей команде победу.

Таким образом «Атлетико» набрал 83 очка после 37 игр и за тур до финиша лидирует в чемпионате Испании. У второй команды, мадридского «Реала», на два очка меньше и преимущество по личным встречам над «матрасниками». Что касается «Осасуны», то она на 11-м месте (44 очка).

В заключительном туре «Атлетико» в гостях сыграет с «Валядолидом», а мадридский «Реал» - дома с «Вильярреалом», также пройдет матч «Осасуна» - «Реал Сосьедад».