Хет-трик Бакки принес «Вильярреалу» крупную победу над «Севильей»

В предпоследнем 37-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разгромил «Севилью» с результатом 4:0.

Колумбийский нападающий Карлос Бакка в матче против своей бывшей команды оформил хет-трик, отличившись на 34-й, 47-й и 79-й минутах. На 66-й ворота Яссина Буну поразил также Жерар Морено.

С 52-й минуты гости играли вдесятером, поскольку за второе предупреждение был удален бразильский защитник Диего Карлос.

Напомним, что «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери, в прошлом трижды выигравший с «Севильей» Лигу Европы.

«Севилья» занимает четвертое место, имея 74 очка.