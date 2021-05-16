«Валенсия» обыграла «Эйбар»

«Валенсия» в домашнем матче 37-го тура испанской примеры обыграла «Эйбар» со счетом 4:1.

В составе «летучих мышей» по два гола забили португальский нападающий Гонсалу Гедеш (3-я и 49-я минуты) и полузащитник Карлос Солер (19 и 30).

У «Эйбара» отличился форвард Бриан Хиль (39).

«Валенсия», которая давно лишилась шансов пробиться в еврокубки, набрала 42 очка и занимает 13-е место. «Эйбар» замыкает турнирную таблицу (30 очков), но еще может остаться в примере.

В заключительном туре «Эйбар» дома примет «Барселону», а «Валенсию» ожидает выезд к «Уэске».