Председатель совета директоров «Локомотива»: Команда выступит в еврокубках благодаря Николичу

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал результаты команды по итогам сезона-2020/2021.

«Благодаря нашему тренеру Марко Николичу, который пережил с командой тяжелейшую первую половину сезона, благодаря работе нашей команды и тренерского штаба на сборах, на тренировках и в матчах сегодня «Локомотив» имеет возможность выступить в еврокубках. Ну и отдельная благодарность ребятам-футболистам, они тоже большие молодцы. Поздравляю «Зенит» с заслуженным чемпионством. Сегодня это — сильнейший клуб страны, с прекрасным подбором игроков. Нам предстоит большая работа, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне», - цитирует Sport24 представителя клуба.

Напомним, что «Локомотив» завоевал Кубок России. В финале команда Марко Николича победила «Крылья Советов» - 3:1.

Кроме того, железнодорожники стали третьими в чемпионате РПЛ и завоевали путевку в групповой раунд Лиги Европы.