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16 мая 22:05
автор: Максим Скороходов

Виктор Онопко: Выводы по Оличу нужно делать после полноценных сборов с ЦСКА

Хорватский специалист возглавил армейцев после зимней паузы в РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, когда главный тренер армейцев Ивица Олич должен начать отвечать за результаты команды.

«По отрезку сезона, который Ивица Олич провел на посту главного тренера ЦСКА, рано еще делать какие-то выводы. Нужно дождаться следующего сезона, когда он проведет полноценные сборы с командой. Тренерский штаб практически новый, со временем поймут наш чемпионат, разберутся в ЦСКА, будут знать более досконально каждого футболиста и смогут предложить свои игровые и тактические идеи», - приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Олич возглавил команду в конце марта этого года и не смог пробиться с ней в еврокубки, ЦСКА занял шестое место, набрав 50 очков. В заключительном туре российской премьер-лиги армейцы уступили «Динамо» (2:3).

источник: «Спорт-Экспресс»
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