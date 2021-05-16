Анзор Кавазашвили: Сомневаюсь, что «Спартак» пробьется в групповой этап Лиги чемпионов

Чемпион СССР 1969 года в составе московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нынешний уровень игры не позволит красно-белым пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

«Федун считает, что у «Спартака» получится лучше других наших клубов в Европе – флаг ему в руки, – отметил Кавазашвили в интервью для Sport24.ru – Если он так говорит, значит, вообще не разбирается в футболе. С такой игрой выходить на европейскую арену – чистый проигрыш. Хорошо, что Федун так верит в команду, но его высказывания звучат голословно. Вера в команду должна быть чем-то подкреплена. Сомневаюсь, что «Спартак» пробьется в групповой этап Лиги чемпионов».

Напомним, что в последнем туре чемпионата России «Спартак» свел выездной матч против «Ахмата» вничью 2:2, уступая 0:2 после первого тайма. В итоговой таблице красно-белые заняли второе место, на одно очко опередив «Локомотив».