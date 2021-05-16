Николич обратился к болельщикам «Локомотива»: Нам нужно забрать еще много трофеев в будущем

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво», – цитирует Николича пресс-служба «Локомотива». – Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона. У нас все получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И еще я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать еще много трофеев в будущем. Спасибо!»

По контракту с «Локомотивом» Николич должен отработать еще один сезон. Сербский тренер работает с железнодорожниками с 1 июня прошлого года.

Благодаря победе в Кубке России «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги Европы.