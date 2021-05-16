Болельщики «Ротора» попросили президента РФС рассмотреть вопрос увеличения числа команд в РПЛ

Болельщики волгоградского «Ротора» после скандала с переносом начала матча «Уфа» - «Арсенал» обратились к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

«Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим Вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Тинькофф Российской Премьер-Лиге, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал».

Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы, под эгидой УЕФА, матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.

Мы считаем что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ.

Мы просим Вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон», - говориться в обращении, опубликованном на едином фан-портале волгоградской команды.