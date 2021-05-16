Зинедин Зидан: Как я мог сказать игрокам, что я ухожу из «Реала»? Это ложь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию СМИ о том, что он заявил футболистам своей команды о том, что покинет мадридский клуб после завершения нынешнего сезона.

«Как я мог сказать игрокам, что я ухожу из «Реала» в нынешней ситуации? Это ложь. Мы полностью сосредоточены на концовке чемпионата», – цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

Сегодня «Атлетико» дома обыграл «Осасуну» (2:1), а «Реал» в Бильбао победил «Атлетик» со счетом 1:0.

Королевский клуб сохраняет шансы на титул, отставая от «матрасников» на два очка. В последнем 38-м туре 23 мая состоятся матчи «Вальядолид» – «Атлетико» и «Реал» – «Вильярреал». При равенстве очков чемпионом станет команда Зидана за счет преимущества по личным встречам (победа 2:0 дома и ничья 1:1 в гостях).