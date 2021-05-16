«Эвертон» дома проиграл худшей команде АПЛ «Шеффилд Юнайтед»

В 36-м туре чемпионата Англии ливерпульский «Эвертон» дома уступил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1.
Единственный гол на седьмой минуте забил полузащитник гостей Дэниел Джеббисон.
«Эвертон» занимает восьмое место, оставшись с 56 очками. У команды Карло Анчелотти уже нет шансов пробиться в Лигу чемпионов.
«Шеффилд Юнайтед» с 20 очками занимает последнюю 20-ю строчку таблицы. Следующий сезон «клинки» проведут в чемпионшипе.
19 мая состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед».