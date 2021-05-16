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НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 41' Голден Стэйт У 91 Мемфис Гриззли 84
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Бруклин Нетс 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.09 П2 6.60
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Атланта Хоукс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.36 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.45 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Майами Хит 0 П1 2.50 П2 1.49
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити 0 Лос-Анджелес К 0 П1 3.50 П2 1.27
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Сакраменто Кин 0 Юта Джаз 0 П1 4.70 П2 1.17
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.70 П2 1.43
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.00 П2 1.36
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимб 0 Даллас Маверик 0 П1 3.00 П2 1.36
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Портленд Трэйл 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.22 П2 4.00
Болгария - Первая лига 17:30 Ботев П 0 Черно море 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.47
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 2.06 Х 2.80 П2 4.90
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.70 Х 2.55 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.22 Х 3.00 П2 3.90
16 мая 23:15
автор: Максим Скороходов

Александр Плутник - о возможном сносе «РЖД Арены»: Решение примем после общения с болельщиками

Сегодня ряд СМИ сообщил, что матч «Локомотив» - «Урал» может стать заключительным на стадионе «РЖД Арена».

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник подтвердил, что клуб рассматривает вариант сноса домашнего стадиона клуба «РЖД Арены».

«Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем только пообщавшись с ядром фанатов Локомотива. Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба», - приводит слова Плутника телеграм-канал Нобеля Арустамяна.

Напомним, что сегодня в последнем домашнем матче сезона «Локомотив» обыграл «Урал» (1:0), но эта победа не позволила жлезнодорожникам пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. «Локомотив» набрал 56 очков и занял третье место в российской премьер-лиге, набрав на одно очко меньше чем «Спартак». Таким образом, благодаря победе в Кубке России железнодорожники выступят в Лиге Европы.

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