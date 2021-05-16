Александр Плутник - о возможном сносе «РЖД Арены»: Решение примем после общения с болельщиками

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник подтвердил, что клуб рассматривает вариант сноса домашнего стадиона клуба «РЖД Арены».

«Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем только пообщавшись с ядром фанатов Локомотива. Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба», - приводит слова Плутника телеграм-канал Нобеля Арустамяна.

Напомним, что сегодня в последнем домашнем матче сезона «Локомотив» обыграл «Урал» (1:0), но эта победа не позволила жлезнодорожникам пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. «Локомотив» набрал 56 очков и занял третье место в российской премьер-лиге, набрав на одно очко меньше чем «Спартак». Таким образом, благодаря победе в Кубке России железнодорожники выступят в Лиге Европы.