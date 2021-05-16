Ничья с «РБ Лейпциг» вывела «Вольфсбург» в Лигу чемпионов, а Филипп оформил дубль

В 33-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом».

После первого тайма гости вели 2:0, и оба мяча в составе «волков» забил Максимилиан Филипп. Арендованный у московского «Динамо» футболист поразил ворота Петера Гулачи на 12-й минуте и перед свистком на перерыв (45+1).

«Красные быки» спаслись от поражения благодаря голу Джастина Клюйверта на 51-й и 11-метровому, который реализовал Марсель Забитцер на 78-й. В первой успешной атаке «Лейпцига» австрийский полузащитник отметился результативной передачи.

«РБ Лейпциг» занимает второе место, имея 65 очков. У досрочно завоевавшей очередной чемпионский титул «Баварии» – 75.

Сегодняшний ничейный результат вывел «Вольфсбург» в групповой этап Лиги чемпионов. «Волки», набрав 61 очко, занимают четвертое место, а у идущего пятым «Айнтрахта» – 57.