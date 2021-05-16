«Милан» не смог дома обыграть «Кальяри», но сохранил место в первой четверке перед последним туром

В 37-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Кальяри».

Несмотря на этот неудачный результат, команда Стефано Пиоли сохранила за собой четвертое место. У «Милана» – 76 очков, и он по дополнительным показателям уступает «Наполи», а у занимающего пятую строчку «Ювентуса» – 75.

23 мая в рамках заключительного 38-го тура состоятся матчи «Аталанта» – «Милан», «Болонья» – «Ювентус» и «Наполи» – «Верона».

«Кальяри» находится на 16-й строчке таблицы, набрав 37 очков. Команда с острова Сардиния уже гарантировала себе спасение от вылета.

«Кальяри» тоже завершит сезон 23 мая, когда примет на своем поле «Дженоа».