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Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 2.06 Х 2.80 П2 4.90
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.70 Х 2.55 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.22 Х 3.00 П2 3.90
«Милан» не смог дома обыграть «Кальяри», но сохранил место в первой четверке перед последним туром
16 мая 23:41
автор: Виктор Шарафудинов

«Милан» не смог дома обыграть «Кальяри», но сохранил место в первой четверке перед последним туром

Красно-черные на одно очко опережают «Ювентус».

В 37-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Кальяри».

Несмотря на этот неудачный результат, команда Стефано Пиоли сохранила за собой четвертое место. У «Милана» – 76 очков, и он по дополнительным показателям уступает «Наполи», а у занимающего пятую строчку «Ювентуса» – 75.

23 мая в рамках заключительного 38-го тура состоятся матчи «Аталанта» – «Милан», «Болонья» – «Ювентус» и «Наполи» – «Верона».

«Кальяри» находится на 16-й строчке таблицы, набрав 37 очков. Команда с острова Сардиния уже гарантировала себе спасение от вылета.

«Кальяри» тоже завершит сезон 23 мая, когда примет на своем поле «Дженоа».

источник: «Советский спорт»
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