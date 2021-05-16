«Ним» проиграл «Лиону» и вылетел из лиги 1

«Ним» в домашнем матче 37-го тура лиги 1 проиграл «Лиону» со счетом 2:4 и вылетел из лиги 1.

В составе хозяев дублем отличился сенегальский нападающий Мусса Коне (5-я и 62-я минуты встречи).

В составе «Лиона» два гола забил бразильский полузащитник Лукас Пакета (9 и 24), также по мячу в ворота соперника отправили Мемфис Депай (20), Уссем Ауар (55) и Ислам Слмиани (88).

«Лион» занимает четвертое место в турнирной таблице (76 очков), «Ним» - девятнадцатое (35 очков).

В заключительном туре чемпионата «Лион» сыграет дома с Ниццой», а «Ним» - в гостях с «Ренном».