«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном», и «ПСЖ» сократил отставание до одного очка в борьбе за титул

В 37-м туре чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 0:0, а «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Реймс» с результатом 4:0.

Статистика ударов в створ матча в Лилле – 2:1 в пользу хозяев.

В Париже забивали Неймар (13-я минута с пенальти), Килиан Мбаппе (24-я), Маркиньос (68-я после передачи Неймара) и Мойзе Кин (на 90-й).

«Реймс» с 10-й минуты играл вдесятером. Красную карточку за игру рукой в своей штрафной получил защитник Юнис Абдельхамид.

Перед последним туром «Лилль» занимает первое место, набрав 80 очков. У занимающего вторую строчку «Пари Сен-Жермен» – 79, а «Монако» – 77. Все три команды сохраняют шансы на титул. При равенстве очков первый дополнительный показатель – это разница забитых и пропущенных мячей.