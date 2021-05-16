Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» победить «Ренн»

«Монако» в домашнем матче 37-го тура Лиги 1 обыграл «Ренн» со счетом 2:1.

Оба гола «монегасков» были забиты при прямом участии российского полузащитника Александра Головина: сначала он ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру (16-я минута матча), потом забил сам (29).

«Ренн» смог ответить лишь автоголом Акселя Дисаси (68). Стоит отметить, что команда заканчивала встречу в меньшинстве, на 85-й минуте прямую красную карточку получил Дамьен Да Силва.

«Монако» набрал 77 очков и остается в зоне Лиги чемпионов, на третьем месте, «Ренн» - седьмой (55 очков).

В заключительном туре чемпионата «Монако» сыграет в гостях против «Ланса», а «Ренн» - дома с «Нимом».