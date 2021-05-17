«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов, разгромив в финале «Челси»

В финале женской Лиги чемпионов испанская «Барселона» разгромила английский «Челси» со счетом 4:0.

Матч прошел в шведском Гетеборге.

Уже на первой минуте мяч в свои ворота срезала полузащитник лондонской команды Мелани Лейпольц. На 14-й Алексия Путельяс реализовала пенальти, а на 21-й и 36-й авторами голов стали Айтана Бонмати и Каролин Хансен.

«Барселона» впервые завоевала титул победителя женской Лиги чемпионов. Ранее каталонки выходили в финал в сезоне-2018/19 и уступили в решающем матче «Лиону» со счетом 1:4.