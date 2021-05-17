Алекс Крал: Я должен поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за невероятную поддержку

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал обратился к болельщикам московского клуба.

«Отличный сезон завершен, – написал Крал в твиттере. – Второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем году! Я должен поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за невероятную поддержку во время каждой игры! Вы – очень важная часть наших побед!»

В последнем туре «Спартак» в гостях сыграл вничью 2:2 с «Ахматом» и финишировал на втором месте, опередив на одно очко «Локомотив».

Крал в нынешнем сезоне провел 30 матчей, отметившись пятью результативными передачами.