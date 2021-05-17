Стефано Пиоли: Нужно думать об игре с «Аталантой», а не желать о ничьей «Милана» с «Кальяри»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат своей команды в домашней игре против «Кальяри» (0:0).

«Нет смысла думать о том, что могло бы быть, – заявил Пиоли в интервью для Sky Sport Italia. – Нам нужно сфокусироваться на следующей игре против «Аталанты».

С «Кальяри» нам не удалось показать тот уровень, который мы продемонстрировали в предыдущих встречах. Мы не смогли поддерживать нужный темп, не показали необходимого качества футбола. У нас уже была игра жизни и смерти против «Ювентуса», затем против «Торино», а теперь предстоит еще одна – против «Аталанты».

Сегодня мы знали, что победа обеспечит нам место в Лиги чемпионов, а потому мы были напряжены и испытывали страх. Была какая-то странная уверенность в том, что можно выиграть, играя плохо».

Перед последним 38-м туром команда Пиоли занимает четвертое место. У «Милана» – 76 очков, и он по дополнительным показателям уступает «Наполи», а у занимающего пятую строчку «Ювентуса» – 75.