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17 мая 01:33
автор: Виктор Шарафудинов

Де Дзерби подтвердил, что уходит из «Сассуоло»

СМИ сообщали, что 41-летний итальянец продолжит карьеру в украинском «Шахтере».

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби подтвердил, что он покинет команду после завершения нынешнего сезона.

«Еще перед игрой предыдущего тура против «Дженоа», у меня был разговор с руководством клуба и футболистами, – рассказал Де Дзерби в интервью для Sky Sport Italia. – Я сообщил всем, что я хочу уйти. Это решение меня очень беспокоило. Я этому не рад, но я поступаю так, поскольку я не думаю, что я смогу дать что-то еще этой команде.

Я чувствую, что за три года работы в «Сассуоло» я достиг максимума. Я надеюсь, что следующий тренер, который будет здесь работать, добьется еще больших успехов. Я всегда буду благодарен клубу, но я профессионал, и для меня пришло время получить новый опыт».

За один тур до конца чемпионата «Сассуоло» занимает восьмое место, набрав 59 очков и на два очка отставая от «Ромы» в борьбе за попадание в Лигу конференций. Вчера, 16 мая, команда Де Дзерби на выезде обыграла «Парму» с результатом 3:1.

источник: Sky Sport Italia
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