Кристоффер Олссон: На следующий неделе сыграю свадьбу, а отпуск проведу на чемпионате Европы

Кристоффер Олссон после матча заключительного 30-го тура чемпионата России «Ростов» – «Краснодар» рассказал о своих ближайших планах.

«В ближайшую неделю я собираюсь сыграть свадьбу со своей невестой, затем поеду в Швецию. Если меня пригласят в сборную, свой отпуск я проведу на чемпионате Европы по футболу», – цитирует Олссона сайт телеканал «Матч ТВ».

«Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1, а Олссон стал первого из трех забитых мячей зелено-черных, исполнив точный удар головой в конце первого тайма (45+2).

В нынешнем сезоне «быки» впервые сыграли на групповой стадии Лиги чемпионов, но при этом заняли в РПЛ лишь десятое место и не попали в еврокубки.

Швеция на Евро-2020 сыграет в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.