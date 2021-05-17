Селюк - о переходе Конате в «Ахмат»: Мохамед принесет большую пользу клубу

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Химок» Мохамеда Конате, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Ахмате».

«В понедельник–вторник будут улажены последние штрихи, и Конате подпишет контракт. Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу», - приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Отметим, что в минувшем сезоне Конате провел в РПЛ 26 матчей, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.