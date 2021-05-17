СМИ: «Барселона» может подписать Пиняева и отдать в аренду клубу РПЛ

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, на игрока претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

Отметим, что в минувшем сезоне хавбек сыграл за московский клуб 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Чертаново» заняло 21-е место и вылетела из ФНЛ.

Напомним, что Пиняев три года подряд ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».