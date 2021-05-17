Семин - о переходе Мухина в ЦСКА: В таких ситуациях должны быть какие-то правила для всей лиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Максима Мухина в московский ЦСКА.

«В этой ситуации, наверное, должны быть какие-то правила для всей лиги. Правила должны быть в интересах футбола. Молодой игрок - как он переходит, когда он переходит, какие деньги за него выплачиваются.

Если у Мухина стоит в контракте сумма 15 миллионов рублей, конечно, его купят, заберет любой другой клуб. Любой предложит ему более высокую зарплату», - приводит слова специалиста «Матч-ТВ».

Напомним, что ЦСКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей, именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

Добавим, в нынешнем сезоне РПЛ Мухин провел 10 матчей, но результативным действиями не отметился.