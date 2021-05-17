Анохин – о возможной аренде Пиняева: Давайте не торопиться с этим вопросом

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможной аренде футболиста в подмосковную команду.

— Давайте не торопиться с этим вопросом, посмотрим, что будет происходить дальше. Ничего конкретного я вам ответить не могу, — приводит слова Анохина телеканал «Матч ТВ».

В минувшем сезоне хавбек сыграл за московский клуб 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками.

«Чертаново», набрав 27 очков, отправляется в ПФЛ с предпоследнего, 21-го, места.