Игорь Корнеев: «Барселона» подходит Пиняеву по стилю, а в «Манчестере» будет сложнее физически

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал возможный переход нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева в каталонский клуб.

«По стилю игры Пиняев может подойти «Барселоне». Сергей очень быстрый! Он умеет обыграть один в один. По манере игры все сходится. В «Манчестере» ему будет физически сложнее. Но я только не понимаю, зачем искать другую команду, когда на тебя поставил такой клуб как «Манчестер Юнайтед»», - приводит слова Корнеева «СЭ».

Напомним, что Пиняев три года подряд ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, в минувшем сезоне форвард сыграл за московский клуб 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Чертаново» заняло 21-е место и вылетело из ФНЛ.