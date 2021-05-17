Червиченко - о матче «Ахмат» - «Спартак»: Тедеско - баловень судьбы. Он был в 10 минутах от провала

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча заключительного тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) поделился мнением о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

«Тедеско фартовый. Был в 10 минутах от провала - в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы.

Доменико точно лучше и интереснее Карреры. Безусловно, лучше Кононова. Но это все равно не тот топ-топ, который нужен «Спартаку», чтобы превосходить «Зенит» в чемпионате», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что ранее немецкий специалист заявил, что покидает московский клуб.

Добавим, что по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял вторую позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов.