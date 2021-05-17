ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Ботев П 0 Черно море 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 1.96
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.66 Х 3.60 П2 5.10
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 1.98 Х 2.90 П2 5.00
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.65 Х 2.80 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.18 Х 3.10 П2 3.90
17 мая 10:54
автор: Степан Шереметьев

Андрей Червиченко: Можно долго смеяться над уходом Газизова, но все три его трансфера сработали

Занимая должность генерального директора «Спартака», функционер привлек в команду Александра Кокорина, Виктора Мозеса и Остона Урунова.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике бывшего руководителя московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Можно громко смеяться над тем, что Газизову показали на дверь. Все три его трансфера сработали. Кокорин, хоть со спортивной точки зрения этот трансфер был смешным, принес клубу прибыль. Урунова привели за миллион, а теперь за него хотят три миллиона. Если «Спартак» сейчас выкупит Мозеса за 3,5 млн, то это подарок. Если бы мне принадлежал трансфер Мозеса, я бы меньше 20 млн за него не просил со «Спартака».

Получается, что Газизов нигде не накосячил, а ему его заработанные деньги не хотят отдавать. Некрасиво», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что специалист проработал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

Добавим, что по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял вторую позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Акинфеев близок к завершению карьеры, ЦСКА уже нашёл сменщика"Лестер" впервые завоевал Кубок Англии"Барселона" летом может лишиться 14 футболистовРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоОбнаженная ведущая канала «Россия 1» запечатлелась в джакузиДзюба сделал громкое заявление о завершении карьеры
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика