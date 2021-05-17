Андрей Червиченко: Можно долго смеяться над уходом Газизова, но все три его трансфера сработали

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике бывшего руководителя московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Можно громко смеяться над тем, что Газизову показали на дверь. Все три его трансфера сработали. Кокорин, хоть со спортивной точки зрения этот трансфер был смешным, принес клубу прибыль. Урунова привели за миллион, а теперь за него хотят три миллиона. Если «Спартак» сейчас выкупит Мозеса за 3,5 млн, то это подарок. Если бы мне принадлежал трансфер Мозеса, я бы меньше 20 млн за него не просил со «Спартака».

Получается, что Газизов нигде не накосячил, а ему его заработанные деньги не хотят отдавать. Некрасиво», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что специалист проработал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

Добавим, что по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял вторую позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов.