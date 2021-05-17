Директор «Чертаново» - о возможном трансфере Пиняева в «Барселону»: Пока об этом рано говорить

Директор «Чертаново» Илья Савченко дал комментарий после появившейся информации, что нападающий команды Сергей Пиняев в скором времени перейдет в «Барселону».

«Пока об этом рано говорить. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договоренностях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в «Инстаграме», то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушел в отпуск», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Также сообщалось, что после трансфера в испанский клуб форвард будет отдан в аренду одному из клубов РПЛ.

Напомним, Пиняев три года подряд ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в минувшем сезоне 16-летний россиянин сыграл за московский клуб 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Чертаново» заняло 21-е место и вылетело из ФНЛ.