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17 мая 11:28
автор: Степан Шереметьев

Лещук - о своем положении в «Динамо»: Возможно покину команду, мне хочется играть

Основным голкипером бело-голубых является Антон Шунин.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что возможно покинет московский клуб ради игровой практики.

«Возможно летом уйду, потому что мне хочется играть. Сидя вторым номером, просто трачу свое время. Конечно, мне бы очень сильно хотелось играть в «Динамо» и никуда не уходить, потому что это родной клуб, я здесь с детства.

Но это футбол: чем дольше ты сидишь, тем хуже будешь становиться», - приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне РПЛ он провел всего три игры.

источник: «Спорт-Экспресс»
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