Александр Беленов: Решение пригласить Стукалова стало ключевым

Вратарь «Уфы» Александр Беленов считает, что назначение на должность главного тренера команды Алексея Стукалова сыграло важную роль в сохранении прописки в РПЛ.

При экс-наставнике «Велеса» уфимцы потерпели лишь одно поражение в чемпионате в шести играх.

— Решение пригласить Стукалова стало ключевым. Надо отдать ему должное, он пришел, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат. Никто, наверное, не мог подумать, что мы можем обыграть «Спартак», взять очки с «Зенитом», играть с ЦСКА на равных, — передает слова голкипера Gorobzor.ru.

«Уфа» заняла 13-е место в прошедшем чемпионате РПЛ, набрав 25 очков.