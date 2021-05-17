Семин назвал трех лучших тренеров в РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин назвал лучших тренеров прошедшего сезона.

— Семак — первый; Игорь Черевченко — второй; Леонид Слуцкий — третий. Со Слуцким связаны, наверно, самые хорошие моменты нашей премьер-лиги. Семак — чемпион, Черевченко, который взял «Химки», если посчитать количество набранных очков — он вообще среди лучших с тех пор, как пришел. Слуцкий — его игроки очень сильно прогрессируют, на его команду интереснее смотреть, — передает слова Семина РБК.

Добавим, что «Зенит» и «Спартак» представят Россию в Лиге чемпионов, заняв первое и второе место соответственно. «Локомотив», «Рубин» Слуцкого и «Сочи» выступят в Лиге конференций.