Головин - после матча с «Ренном»: Тяжелейшая игра и важная победа

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Ренном» (2:1) в рамках 37-го тура чемпионата Франции.

«Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча. Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Головина в лиге 1 20 игр, пять мячей и девять ассистов.

Добавим, перед заключительным туром «Монако» расположился на третьем месте, набрав 77 очков. Строчкой выше находится «ПСЖ» (79). Лидирует в чемпионате «Лилль», заработавший 80 очков.