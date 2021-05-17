Тедеско поблагодарил руководство и игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил благодарность руководству, персоналу и футболистам команды.

«Хотел бы поблагодарить президента клуба. Хотел бы поблагодарить Зарему, она решала множество вопросов. Благодарю Томаса Цорна, который пригласил меня.

Благодарю игроков, стафф, помощников, медицинский департамент, начальника команды. Спасибо игрокам, особенно капитану и вице-капитану, Джикии и Зобнину», - передает слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что Тедеско возглавлял московский клуб с 2019 года.

Добавим, по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял вторую позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов.