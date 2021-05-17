Златко Далич: Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на Евро-2020

Наставник сборной Хорватии Златко Далич сказал, что хотел бы видеть главного тренера ЦСКА Ивицу Олича в своей команде на чемпионате Европы-2020.

— Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. ЦСКА платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах, — цитирует Далича RT, ссылаясь на Sportske Novosti.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

Хорватия попала в группу D, где проведет матчи со сборными Чехии, Шотландии и Англии.