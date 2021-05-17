Доменико Тедеско: Могу представить, что вернусь в «Спартак», если клубу потребуется

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско допустил вариант, при котором он в своей дальнейшей карьере может вернуться в московский клуб.

Напомним, что после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ 35-летний специалист сообщил о своем уходе из команды по окончании текущего сезона. Тем самым, немецкий тренер отказался продлить контракт с красно-белыми.

– Я никогда не думал про другие команды. Я горд быть здесь. Я могу представить, что вернусь, если клубу потребуется, – приводит слова Тедеско Sport24.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда попала в квалификацию Лиги чемпионов, где сыграет в третьем раунде.