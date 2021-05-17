Сергей Семак: После Лиги чемпионов никаких проблем не было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что руководство питерского клуба спокойно восприняло выступление команды в Лиге чемпионов.

— После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит, — передает слова Семака телеканал «Матч Премьер».

«Зенит» стал чемпионом России с 65 очками и представит нашу страну в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22.