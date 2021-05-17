Тедеско рассказал, какие моменты работы в «Спартаке» он запомнит лучше всего

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, какие моменты в своей карьере в московском клубе он запомнит лучше всего.

– Домашняя кубковая победа с ЦСКА. Это было невероятно, это было до пандемии. Тогда я увидел силу клуба. Второе – матч с «Химками», когда я попрощался с болельщиками, и третье – сегодняшний день, когда я попрощался со многими людьми, которые мне нравятся, – цитирует Тедеско Sport24.

Напомним, что в марте прошлого года красно-белые обыграли армейский клуб со счетом 3:2. Тогда победный гол забил нападающий Джордан Ларссон, отличившийся на 107-й минуте дополнительного времени.

Победа над «Химками» (2:1) была добыта московской командой в 29-м туре нынешнего сезона РПЛ. В концовке встрече решающий удар нанес все тот же Ларссон.

Добавим, что по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и квалифицировался в Лигу чемпионов, где сыграет в третьем отборочном раунде.