Витория в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Португальский тренер Руй Витория в ближайшие дни прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как ранее приводил информацию портал zerozero.pt, зарплата специалиста составит 3,7 миллиона евро в год.

Напомним, что в декабре 2020 года Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он возглавлял «Бенфику», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, также завоевывал по одному разу Кубок страны и Кубок лиги.

Добавим, по итогам сезона-20/21 «Спартак» занял вторую позицию и квалифицировался в Лигу чемпионов.