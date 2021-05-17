Доменико Тедеско: Я дал время «Спартаку» организовать все для прихода нового тренера

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свое решение покинуть московскую команду по окончании текущего сезона.

Напомним, что зимой прошлого года 35-летний специалист отказался продлевать контракт с красно-белыми.

– В декабре я принял это решение. Вы постоянно спрашиваете меня об этом. Прошло 6 месяцев, но мне задают те же вопросы. Я дал время клубу организовать все для прихода нового тренера. Честнее и прямее я не могу быть. Я объяснил свое решение несколько раз. Для меня это действительно непросто, но решение принято, – передает слова Тедеско Sport24.

Немецкий тренер возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 54 матчах, одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В нынешнем сезоне РПЛ столичный клуб завоевал серебряные медали чемпионата, набрав 57 очков в 30 турах.