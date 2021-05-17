Селюк - о будущем Каборе: Если не появится вариантов в России, то Шарль отправится в ОАЭ или Турцию

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы хавбека московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем футболиста.

«На его счет еще непонятно. Сезон только закончился. По нему сразу вышли несколько турецких кубов, плюс ОАЭ. Скорее всего, он отправится туда. Но мы посмотрим, может быть, у Шарля будет что-нибудь и в России», - приводит слова Селюка «СЭ».

Напомним, что полузащитник из Буркина-Фасо выступает за бело-голубых с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ Каборе провел 19 матчей, получив пять желтых карточек.