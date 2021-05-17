Флик может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может занять аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает The Telegraph.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что 56-летний специалист сможет успешно заменить Жозе Моуринью, покинувшего стан «шпор» в апреле этого года.

Отметим, что в данный момент немецкий тренер ведет переговоры с Немецким футбольным союзом о том, чтобы возглавить сборную Германии после Евро-2020.

Ранее Флик объявил о своем уходе из «Баварии» по окончании сезона-2020/21. В мюнхенском клубе его заменит Юлиан Нагельсманн.