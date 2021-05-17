«Барселона» приняла решение уволить Кумана

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, скорее всего, будет уволен со своего поста. Информацию приводит RAC 1.

Как сообщает источник, президент клуба Жоан Лапорта провел экстренную встречу с голландским специалистом. Решение об увольнение принято на 99 процентов, руководство занимается поиском нового наставника команды.

Напомним, что вчера, 16 мая каталонский клуб потерпел домашнее поражение от «Сельты» (1:2) и лишился шансов на победу в чемпионате Испании. Помимо этого «Барселона» выиграла Кубок Испании и выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.