Вячеслав Кротов: Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился эмоциями от сохранения прописки команды в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

— Каждый год мы проходим, как тяжелые моменты, так и хорошие, но всегда все заканчивается положительно. Поэтому поздравляю республику с этим замечательным событием. Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол. Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол, забивать голы. Обещаю им, что в следующем сезоне «Уфа» будет совсем другая, — передает слова футболиста официальный сайт клуба из столицы Башкортостана.

Добавим, что «Уфа» заняла 13-е место в завершившемся сезоне, имея в активе 25 очков.

Стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ были отменены, так как владикавказская «Алания» и «Оренбург» не прошли процедуру лицензирования на участие в элитном дивизионе России в следующем сезоне.