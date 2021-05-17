«Марсель» заинтересован в подписании Нюбеля

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель все ближе к тому, чтобы покинуть немецкий клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Sport1, в услугах 24-летнего немца заинтересован «Марсель», рассматривающий игрока в качестве будущей замены основному вратарю команды Стиву Манданда.

Ранее стало известно, что футболиста мюнхенцев хотят подписать «Лилль» и «Монако». При этом, руководство баварского клуба не собирается продавать своего голкипера в другую команду этим летом.

Нюбель присоединился к «Баварии» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он проиграл конкуренцию Мануэлю Нойеру за место в стартовом составе команды, отыграв лишь четыре матча.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 6,5 миллионов евро.