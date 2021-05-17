Артем Дзюба: Я бы хотел попробовать многие виды спорта

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, каким видом спорта мог заняться, если бы не стал футболистом.

— Я всегда думал, что если бы можно было прожить несколько жизней, я бы хотел попробовать многие виды спорта. И боец UFC, и биатлонист, и в плавании, и хоккей. Хотел бы попробовать все виды спорта. Хотя баскетбол, наверное, нет. Остановимся на теннисе, на UFC и хоккее, — приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

Дзюба стал чемпионом России в составе питерского «Зенита» и лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ, забив 20 голов.