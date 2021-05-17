Экс-игрок «Зенита» Витсель попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2020

Пресс-служба Федерации футбола Бельгии опубликовала заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.
Отметим, что в списке оказался бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, в данный момент выступающий за дортмундскую «Боруссию». Также в состав вошел хавбек «Реала» Эден Азар, которого назначили капитаном команды на предстоящем турнире.
Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матс Сельс.
Защитники: Тоби Алдервейрельд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Томас Вермален, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань.
Полузащитники: Янник Ферейра-Карраско, Насер Шадли, Торган Азар, Эден Азар, Дрис Мертенс, Жереми Доку, Леандро Троссар, Деннис Прат, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Кевин де Брейне, Леандер Дендонкер.