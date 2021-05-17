Хохлов – об интересе «Барселоны» к Пиняеву: Отличная новость и для парня, и для академии «Чертаново»

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов отреагировал на интерес испанской «Барселоны» к воспитаннику «Чертаново» Сергею Пиняеву.

— Отличная новость и для парня, и для академии «Чертаново». Переезд в таком возрасте за границу не будет легким, поэтому хорошо, что он пока остается в нашем чемпионате на правах аренды и подписывает такой контракт. Зачем «Барселона», если им интересуется «МЮ»? Ну, определенно, у парня есть свои предпочтения. Уже хорошо, что им интересуются клубы такого уровня, — передает слова Хохлова «СЭ».

Напомним, что Пиняев три года подряд ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне хавбек сыграл за московский клуб 30 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.