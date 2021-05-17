Александр Беленов: При Рахимове в «Уфе» не было команды – он не уважал игроков

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал уход Рашида Рахимова с поста главного тренера клуба.

Напомним, что 56-летний специалист покинул команду из Башкортостана 4 апреля в связи с неудовлетворительными результатами коллектива. На этом посту его заменил Алексей Стукалов.

– Ключевой момент – отставка Рахимова. При нем у нас не было команды, он не уважал футболистов. Он не уважал никого, кроме двух тренеров, которых сам привез, – цитирует Беленова портал Gorobzor.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года. При нем команда приняла участие в 19 матчах, одержала семь побед, два раза сыграла вничью и потерпела десять поражений.

По итогам сезона-2020/21 уфимский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.