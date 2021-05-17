Ари, Берг и Камболов покинули состав «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила об уходе трех игроков команды по окончании сезона-2020/21.

По информации источника, состав «быков» покинули нападающие Ари и Маркус Берг, а также опорный полузащитник Руслан Камболов. Контракты этих футболистов с клубом истекали 30 июня 2021 года. Таким образом, они покинули коллектив свободными агентами.

34-летний Берг пополнил состав краснодарцев летом 2019 года. С тех пор он отыграл 63 матча, забил 22 гола и отдал девять ассистов. Ранее стало известно, что шведский форвард продолжит свою карьеру в «Гетеборге».

Что касается Ари, то 35-летний бразилец, имеющий российское гражданство, защищал цвета команды с августа 2013-го. Игрок является вторым бомбардиром в истории клуба – на его счету 54 забитых мяча и 27 результативных передач в 172 встречах.

31-летний Камбов оказался в «Краснодаре» летом 2019 года. В общей сложности он принял участие в 38 матчах, сделав два ассиста.